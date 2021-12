Rico reclama que ainda não recebeu prêmio da 'Fazenda' - Reprodução

Rico reclama que ainda não recebeu prêmio da 'Fazenda'Reprodução

Publicado 20/12/2021 08:24

Rio - Rico Melquiades ainda não pode ser chamado de milionário. Mesmo tendo conquistado o prêmio de R$ 1,5 milhão por sua vitória em A Fazenda 13 na última quinta-feira (16), ele ainda não viu a cor do dinheiro e fez questão de cobrar a Record pelo atraso nos pagamentos de seus cachês.

fotogaleria

"Eu atualizo direto a conta do Original, gente, e não caiu ainda. Vou falar com o [Rodrigo] Carelli", disse o campeão em uma sequência de vídeos publicados por GKay no Instagram na noite de ontem (18).

E o recado não foi enviado somente para a direção de A Fazenda. Sobrou até mesmo para Rodrigo Faro. Na última sexta (17) ele esteve no palco do Hora do Faro e participou da sabatina com os jornalistas, onde ganhou alguns prêmios em dinheiro. E, segundo ele, nenhum centavo foi depositado em sua conta até o momento.

"O Rodrigo Faro também não fez o Pix. Ganhei vários dinheiros na dinâmica, não pagou", reclamou ele, em tom de brincadeira, mas sendo sincero sobre a demora no recebimento dos valores.

Rico ainda terá outros cachês a serem pagos pela Record. Fora o prêmio de R$ 1,5 milhão, ele terá direito a quase R$ 100 mil a mais por conta das ações de merchandising que fez dentro do confinamento ao longo da temporada. Estima-se que a cada participação em provas e atividades que levavam os logotipos dos patrocinadores, ele tenha ganhado entre R$ 2 mil e R$ 4 mil.

Assista ao vídeo em que Rico Melquiades cobra a Record e Faro pelo não pagamento dos prêmios que conquistou: