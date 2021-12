Luisa Sonza faz show na Avenida Paulista - reprodução de vídeo

Publicado 19/12/2021 18:50

Rio - Luisa Sonza fez um show surpresa e de graça em plena Avenida Paulista, em São Paulo, na tarde deste domingo. A cantora, que divulga seu álbum 'Doce 22', lançado em julho deste ano, atraiu uma legião de fãs no local. Na ocasião, ela cantou sua nova música 'Anaconda' e a apresentação contou até com bailarinos. Toda a ação foi compartilhada através do Instagram Stories da artista.

Após o show, Luisa se manifestou através da rede social. "Era pra gente fazer 'Anaconda', mas eu não me aguento e fizemos o show. Foi meia horinha, porque a polícia começou... realmente querer dar um problema pra mim. A minha equipe estava desesperada. Por mim, eu ficava. Eu estaria agora lá com vocês. Mas foi incrível. Obrigada a todo mundo que ficou lá, a gente fez essa surpresinha", disse ela.