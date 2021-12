Simaria - AgNews/Lucas Ramos

Rio - Simaria a falou pela primeira vez sobre a cantada que recebeu de João Gomes durante um show deste fim de semana. "João, me respeita, que eu tenho idade pra ser sua mãe", afirmou ela, aos risos. Na ocasião, ela também brincou com a diferença de 20 anos de idade entre eles. "Eu vou fazer 40 anos, meu bem. O João tem 19 anos”.

Em entrevista ao Danilo Gentili, o sertanejo contou que já tentou algo a mais com a sertaneja, mas não teve sucesso. "Ela me dava uns conselhos, a gente conversava, porque como eu tô começando a me apresentar, eu perguntava: 'E aí? Na hora de subir, não sei o que??. Ela é uma pessoa com uma fé muito boa também. Eu passei a noite todinha paquerando ela, chamando para dançar, para quando chegar depois ela dizer assim: ?é, meu filho. Eu te vejo como um menino?. Aí eu desisti", contou João.



