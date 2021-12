Iza visita Titi, filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso - reprodução do instagram

Publicado 19/12/2021 15:23 | Atualizado 19/12/2021 19:06

Rio - Giovanna Ewbank encantou os seguidores ao publicar algumas fotos do encontro de Iza e Titi em seu Instagram, neste domingo. A apresentadora contou que sua filha, de 8 anos, tem a cantora como uma de suas grandes inspirações.

"Gente, tô selecionando aqui as fotos do niver do Bless pra postar pra vocês, mas quero dar destaque a esse momento! Titi sempre teve a Iza como referência e inspiração na vidinha de 8 anos dela, e sonhava muito com o momento de estar com ela pessoalmente, porque elas já se falam por telefone, combinaram de fazer danças e clipes de brincadeira juntas", começou a esposa de Bruno Gagliasso na legenda.

Em seguida, Gioh revelou que chorou ao ver as duas juntas. "Ontem (18), ela finalmente pôde abraçar forte essa mulher tão maravilhosa que inspira tantas meninas e mulheres pretas como a minha filha! Foi emocionante ver a tamanha felicidade da Titi, confesso que chorei, de amor, alegria e orgulho de ter uma mulher tão linda, generosa, poderosa e potente inspirando minha filha! Iza linda, obrigada por todo amor e carinho com meus filhos! Essa família aqui te ama e te admira muito, desde sempre, você sabe! Agora passa o rolo de fotos aí que tá só emoção!", finalizou.



Nos comentários, Tais Araújo contou que sua filha, Maria Antônia, também é uma grande admiradora da cantora. "Ela é um acontecimento. Maria também pira com ela! Que bom termos a Iza na vida das nossas meninas! Viva Iza e toda sua potência", comentou.