Iza exibe o corpão em forma nas redes sociais - reprodução do instagram

Iza exibe o corpão em forma nas redes sociaisreprodução do instagram

Publicado 19/12/2021 16:51

Rio - Iza não cansa de mostrar sua beleza e boa forma no Instagram. Neste domingo, a cantora publicou um vídeo, feito em frente ao espelho do closet de sua casa, em que aparece sem maquiagem e de biquíni preto. Na legenda, a técnica do The Voice Brasil, da TV Globo, brincou: "Boa tarde só para quem sobreviveu à festa da firma".

fotogaleria