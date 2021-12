Iza e o marido, Sergio Santos - reprodução do instagram

Iza e o marido, Sergio Santosreprodução do instagram

Publicado 16/12/2021 18:23 | Atualizado 16/12/2021 21:59

Rio - Iza celebrou os três anos de casamento com Sergio Santos, no Instagram, nesta quinta-feira. A cantora compartilhou dois cliques com o produtor na rede social. No primeiro, ela, que esbanjou boa forma ao posar de biquíni, dá um beijão no marido durante um passeio de barco. No segundo, a técnica do 'The Voice Brasil', da TV Globo, surge deitada ao lado do amado e ganha uma apalpada no bumbum.

"Três anos do melhor 'sim' da minha vida. Te amo e amo te escolher todos os dias. A cada dia que passa, eu sou mais apaixonada por nós dois, dengo. Eu, você e o mundo para sempre, meu talismã!", escreveu Iza, citando uma de suas músicas.



Alguns famosos reagiram às imagens. "Lindos", comentou Lexa. "Casalzão", destacou Gabi Luthai. "Solteiro não tem um minuto de paz. Perfeitos", brincou Elana, ex-participante de 'No Limite'