Tati Quebra Barraco remove Erika Schneider de foto com elenco da 'Fazenda'Reprodução

Publicado 17/12/2021 20:56

Rio - Tati Quebra Barraco não parece ser mulher de deixar nada pra trás. Após algumas confusões com Erika Schneider durante 'A Fazenda 13', a funkeira mostrou que as rusgas continuam em dia. Pelo Instagram, Tati compartilhou uma foto com todo o elenco do reality e, no lugar onde Erika estava posando, a funkeira deu um jeito de embaçar a foto para que a rival não aparecesse.

Criticada, Tati desabafou sobre a decisão polêmica em uma página de fofoca. "Não sou obrigada a postar foto com uma que, mesmo após o jogo, opta por falar mal de mim. Quem achou ruim, postem (sic) no de vocês. Vida que segue!", escreveu a funkeira.

