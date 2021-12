Felipe Neto - Reprodução/Montagem

Felipe NetoReprodução/Montagem

Publicado 17/12/2021 18:30 | Atualizado 17/12/2021 18:36

Rio - Na última quarta-feira, o TikTok organizou o TikTok Awards, a primeira grande premiação do aplicativo no Brasil. Mas a festa, que contou com a presença de nomes como Caetano Veloso e Gloria Groove, vem sofrendo duras críticas de personalidades nas redes sociais.

fotogaleria

Premiado como o maior influenciador do ano pelo iBest, Felipe Neto foi uma das celebridades que se pronunciou sobre o tema. "É preciso ser justo quando se faz esse tipo de coisa. E o TikTok fez foi uma aula de descaso com os influenciadores da própria plataforma. É uma vergonha, TikTok, vocês fazerem um evento para celebrar os influenciadores e deixarem de fora o Mário (Izmaario). O Mário é um dos grandes responsáveis pela viralização do TikTok em território brasileiro. O Mário foi um fenômeno ano passado e pautou o crescimento do TikTok. E não é nem que eles não premiaram o Mário, eles não convidaram o Mário para o evento", denunciou o youtuber,. Pelas redes sociais, assim como próprio Mário, Vivi, outra grande influenciadora da plataforma, reclamou do descaso.

"Não tenham medo da plataforma, é ela quem depende de vocês. Não tenham medo de criticar. Se a gente fica calado, a plataforma nunca muda. Não tenham medo, em nenhuma hipótese, deles retaliarem. Inclusive, TikTok, vocês tinham que agradecer, porque no dia que esses creators todos soubesse o quanto eles estariam ganhando se fizessem essa quantidade de views no Youtube e não ganham nada com vocês.... Vocês não pagam nada aos criadores, lucram bilhões e tratam dessa forma", continuou Filipe.

Por fim, o youtuber se pôs à disposição dos colegas influenciadores. "Qualquer tiktoker que se sentir intimidado, com medo, depois de ser injustiçado, pode me mandar direct. São 12 anos nessa vida, eu tive que enfrentar o Google quando só tínhamos meia dúzia de youtubers. Vocês não estão sozinhos. Contem comigo", escreveu.