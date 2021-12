Viih Tube - Reprodução/Instagram

Viih Tube

Publicado 17/12/2021 17:18

Rio - Viih Tube tirou a tarde desta sexta-feira (17) para interagir com os fãs e aproveitou para compartilhar alguns segredos de sua vida amorosa. Solteira desde que encerrou o namoro de três com Bruno Magri, a ex-BBB revelou que está acostumada a ser quem demonstra o interesse pelos rapazes com quem quer ficar.

A informação veio após uma fã pedir dicas para "chegar no boy", o que Viih Tube respondeu: "Isso é uma coisa que acho que nunca falei, mas raramente foram os caras que chegaram em mim. Normalmente sou eu mesma! Eu sou cara de pau e vou puxando assunto, e quando vou ver, tô beijando. Mas já levei 'não' também, e tá tudo bem. Faz parte, é normal", declarou a youtuber em seus Stories do Instagram.

Depois de relatar a aventura, Viih Tube ainda voltou para contar a reação do motorista do táxi que pegou de um estado para o outro: "O moço do táxi ficou tão feliz com a corrida. Ele me reconheceu e tiramos foto e tudo! Espero que tenha ajudado pra ele curtir ainda mais seu fim de ano", disse.