Após noitada em SP, Viih Tube vai parar na casa de Lipe Ribeiro, no RioReprodução/Instagram

Publicado 15/12/2021 14:50 | Atualizado 15/12/2021 14:59

Rio - Após revelar que foi traída por seu ex, Viih Tube segue aproveitando a vida de solteira ao máximo. Na manhã desta quarta-feira (15), a ex-BBB contou aos seguidores que curtia uma balada na casa noturna Vittrini, em São Paulo, ao lado de João Guilherme e Gil do Vigor. Foi quando a atriz decidiu pegar um táxi para o Rio de Janeiro, indo parar no apartamento de Lipe Ribeiro, com quem vive um affair desde a "Farofa da Gkay", no início de dezembro.

“Literalmente direto da Vitrinni com a roupa do corpo”, escreveu a influenciadora de 21 anos na legenda de um dos Stories que publicou em seu Instagram. “Gente, eu não sei o que tenho na cabeça. É sério. Eu tava em São Paulo na Vitrinni, sai de lá, entrei no táxi e disse ‘moço, vamo pro Rio’, ele disse ‘bora’”, relatou. “Eu vim de táxi para o Rio, deu R$ 2.500. Só depois fui me deparar que era um táxi e que tava indo de taxímetro”, confessou a youtuber.