Caio Castro - Reprodução

Caio CastroReprodução

Publicado 16/12/2021 11:39 | Atualizado 16/12/2021 11:40

Rio - Caio Castro entrou nos EUA portando maconha ilegalmente. Apesar de chocante, a história tem desdobramentos ainda mais impressionantes. Durante o 'Que História É Essa, Porchat?', no GNT, Caio Castro resolveu abrir o jogo e contar sobre uma situação inesperada e assustadora que teve que passar.

fotogaleria

Quando ainda morava nos EUA, Caio veio ao Brasil para participar de um programa de televisão e recebeu de um dos convidados, um pacote de maconha. Com medo de jogar no lixo do camarim e ser associado à droga, Caio colocou no bolso para entregar para um amigo. Cansado, o ator conta que cochilou e acordou já na hora do voo de volta para os EUA e, na hora de passar no raio-X, percebeu que a droga estava no bolso.

"Eu não tinha como jogar fora e coloquei tudo na boca, mas não conseguia engolir", disse o ator. Caio conseguiu passar, com muito custo, com a droga, mas relata que assim que passou pelo raio-x, cuspiu tudo no lixo.

Confira o relato: