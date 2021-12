Tereza Seiblitz detona André Gonçalves - reprodução do instagram

Rio - A atriz Tereza Seiblitz, mãe da filha mais velha de André Gonçalves, fez um longo desabafo nas redes sociais na noite desta quarta-feira. Ela falou sobre a dívida de R$ 109 mil de pensão alimentícia que o ator tem com a filha, Manuela, de 22 anos. Tereza garantiu que André foi um pai ausente e que não pega pensão desde que a jovem tinha 9 anos.

"Isso foi se desenrolando, ele pagando quanto queria quando queria, até que a Manuela com 18 anos, teve que estar à frente dessa questão da pensão. Ele a xingou de todas as formas. André agora abre a boca para dizer que Manuela quer o mal dele e não sabe nem a idade dela. Não é 23 , é 22", disparou.

A atriz também relembrou o dia em que teria recebido uma ligação do ator aos berros porque queria pagar o valor combinado com o advogado. ""o dia em que ele viu que teria que pagar a pensão combinada, me ligou aos berros, me xingando. Eu disse que estava entrando em cena. Ele disse que não queria saber, que eu tinha que ouvi-lo àquela hora. É muito revelador um ator achar que pode fazer isso com uma atriz, não é? Machismo? Arrogância?", perguntou. "Não quero mais nenhuma relação com esse sujeito", completou.

"É triste e revoltante ver um pai expor assim os filhos. Um pai aparece em um vídeo com música melodramática do fundo dizendo o quanto ele é bom mesmo quando resolve não pagar pensão devida para as filhas. Como se pensão fosse um favor...".



"Nunca fui casada com André. Quando a Manuela foi registrada, com 4 meses, fomos, eu, meu compadre Emilio e ele buscar a carteira de identidade dele (André). retida num bar na Gávea por causa de uma dívida. Mais adiante ele quis fazer um documento de pensão e fomos assistidos pela advogada Lygia Jobim, indicada pelo meu amigo Frei Betto.



André nunca teve cotidiano com a Manu. Não pegava fim de semana nem às quartas-feiras, como é comum. A única vez em que pedi para ele ir ao pediatra comigo, quase perdi a hora porque ele não apareceu. Fui sozinha. Furou vários encontros combinados com ela. Ele ligava, dizia pra mim que viria e não chegava. Ela esperando e nada.



Comecei a não contar pra ela desses encontros que ele marcava para não gerar frustração. Mas pagava pensão quando queria e às vezes vinha com presentes vistosos. Quando aconteciam os encontros eram afetivos e festivos.



Lá pelos 9 anos dela, ele diminuiu a pensão combinada do nada. Eu já estava sem contrato. Tentei conversar. Ele disse 'não, deixa os advogados conversarem'. Tentei três vezes em dias diferentes, mas acabei recebendo um fax regulando visitas que ele teria direito.



Detalhe: nunca houve restrições da minha parte à sua presença na vida dela. A única vez foi quando Manuela tinha 5 anos e ele apareceu num sábado, depois de meses sem aparecer. Só que esse sábado era o aniversário da melhor amiga dela da escola. Ela tinha 5 anos e não quis ir com ele.



Voltando à pensão, fiz o que ele pediu e os advogados começaram a conversar. No dia em que ele viu que teria que pagar a pensão combinada, me ligou aos berros me xingando. Eu disse que estava entrando em cena. Ele disse que não queria saber que eu tinha que ouví-lo àquela hora. É muito revelador um ator achar que pode fazer isso com uma atriz, não é? Machismo? Arrogância? Sei lá.



"Isso foi se desenrolando, ele pagando quanto queria quando queria, até que a Manuela com 18 anos, teve que estar à frente dessa questão da pensão. Ele a xingou de todas as formas. André agora abre a boca para dizer que Manuela quer o mal dele e não sabe nem a idade dela. Não é 23 , é 22".



"Estou escrevendo isso por que sei que são muitas mulheres que passam por este tipo de injúrias que minha filha e eu estamos passando. Não quero mais relação nenhuma com esse sujeito".