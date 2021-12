Thaila Ayala - Fotógrafo: Vagner Carvalho

Rio - Duas semanas após dar à luz Francisco, Thaila Ayala falou pela primeira vez sobre seu parto. Através de uma publicação no Instagram, nesta quarta-feira, a atriz contou que ela e o bebê correram risco de vida. Ela precisou tirar o pequeno antes da hora após ter uma doença rara, a síndrome Hellp. No post, a esposa de Renato Góes também celebrou os 15 dias do bebê e publicou uma foto amamentando ele.

"Hoje faz 15 dias que te tenho nos braços, e eu acho que a palavra amor chega a ficar pequena perto de você, é tão pra lá de qualquer coisa, que devia ter outro nome!!!", começou ela, que em seguida, deu detalhes sobre sua gestação e o parto. "Eu tive uma gravidez muito difícil, tive tudo que você possa imaginar, ainda falarei sobre isso com calma e mais detalhes. Acabou com Síndrome HELLP (doença raríssima e seríssima) onde tivemos que tirar Francisco às pressas".

A atriz também disse que não teve uma boa experiência com a barriga de gravidez. "Não consegui ter relação nenhuma com a barriga, não sentia nada. Nada mesmo. Pelo contrário, senti tanta dor, passei tão mal que não tinha sentimentos bons. E o medo absoluto me aprisionava, medo de rejeitar, medo de não amar, medo de não ser boa o suficiente, medo de me arrepender, medo de tudo! E culpa, muita culpa" relatou.

Por fim, Thaila revelou que ela e seu bebê passaram por risco de vida. "Aí você chegou, num parto longe do que eu havia sonhado, onde eu e você corríamos sérios riscos de vida. Esperavam que você fosse direto pra UTI e eu CTI, mas, graças ao meu bom Deus, Meu Pai, fomos pro quarto e eu só pude te olhar nos olhos, te enxergar e ali eu me encontrei, Você me deu a Thaila que eu sempre procurei. Você é simplesmente tudo que eu sempre precisei. Eu não tenho palavras pra descrever o que acontece dentro do meu peito quando te olho, me dói, me da falta de ar, me dá borboletas no estômago, minha alma está preenchida! Te amo Chico!".

Através dos comentários, amigas da atriz se manifestaram: "Eu tô chorando. Chorando de amor e alegria, te ver grávida passando por tantas coisas e te ver assim agora com Chico nos braços morrendo de amor e felicidade é lindo demais…Eu te disse que ia ser assim! te amo! Amo o chico! Amo vocês", postou Giovanna Ewbank. "É isso mesmo, amiga. Que transformação linda. Eu fico toda arrepiada. Amo vocês infinito", disse Fiorella Mattheis. "Coisa mais linda da vida inteira amiga !!! Amamos vocês", frisou Isis Valverde.