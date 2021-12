Viih Tube e João Guilherme se beijam em balada. Mais tarde, ela gastou R$ 2500 para encontrar Lipe Ribeiro no Rio de Janeiro - Reprodução

Viih Tube e João Guilherme se beijam em balada. Mais tarde, ela gastou R$ 2500 para encontrar Lipe Ribeiro no Rio de JaneiroReprodução

Publicado 16/12/2021 08:05 | Atualizado 16/12/2021 12:28

Rio - A fase solteira de Viih Tube continua dando o que falar. A ex-BBB foi flagrada aos beijos com João Guilherme, filho do cantor Leonardo, em uma balada de São Paulo.

Ela chegou a postar alguns Stories dançando ao lado de João Guilherme no Instagram. Viih Tube também estava acompanhada pelo ex-BBB Gil do Vigor. Mas ela e João Guilherme não ficaram só na dança. Em vídeos que circulam nas redes sociais, os dois aparecem conversando bem de pertinho e depois se beijando.

Depois de beijar João, Viih pegou um táxi e veio para o Rio de Janeiro encontrar seu outro affair, Lipe Ribeiro . A ex-BBB gastou cerca de R$ 2.500,00. Tanto Viih Tube quanto João Guilherme estão solteiros após terminarem longos relacionamentos. Nos dois casos, os artistas foram envolvidos em polêmicas de traição.

Viih Tube namorou com Bruno Magri por três anos. Recentemente, ela confirmou que um dos motivos do término foi uma traição de Bruno. João Guilherme também namorou Jade Picon por três anos. Enquanto estava confinado em "A Fazenda", Gui Araújo deu a entender que ficou com Jade enquanto ela ainda namorava João Guilherme.