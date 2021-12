Whindersson Nunes defende Luísa Sonza de ataques após abrir o jogo sobre luta contra as drogas - Reprodução

Publicado 17/12/2021 13:52

Rio - Após revelar sua luta contra as drogas na autobiografia "Vivendo como um guerreiro" , Whindersson Nunes usou suas redes sociais, nesta quinta-feira (16), para defender Luísa Sonza, sua ex-esposa, de ataques virtuais. O humorista pediu que os internautas não relacionem o livro apenas ao fim de seu casamento com a cantora e criticou duramente as reações que encontrou na internet.

"Eu cuidei tanto pra não pensarem nada ruim, contei como ela me ajudou, até com minha autoestima, deixei bem claro que ela não tinha nada a ver com meu fundo de poço, de verdade", desabafou o comediante em seu Twitter. Whindersson se referiu ao último capítulo da obra, onde conta que se afundou nas drogas após o término do relacionamento com Luísa, mas confessa que já fazia uso de entorpecentes desde 2017.

Em outro momento, o ator revelou que entrou em contato com a artista para esclarecer a situação: "Eu já falei com a Luísa, já pedi desculpas e entendi tudo, só vocês fãs fazem da vida dela um inferno e da minha", disparou. "Eu não fiz uma biografia pra falar de Luísa, isso deve ter 2 páginas, eu não falei mal dela, meu livro fala sobre minha vida inteira. Tô de saco cheio", declarou Whindersson.

Eu cuidei tanto pra não pensarem nada ruim, contei como ela me ajudou, até com minha auto estima, deixei bem claro q ela não tinha nada a ver com meu fundo de poço, de vdd, não me sinto seguro mais pra falar nada, não quero mais essa vida pra mim https://t.co/3F8hFWx2rr — Whindersson (@whindersson) December 16, 2021

Eu já falei com a Luísa, já pedi desculpas e entendi tudo, se vocês fãs fazem da vida dela um inferno e da minha, pq isso já faz muuuuuuito tempo https://t.co/iEqvc4r87K — Whindersson (@whindersson) December 16, 2021