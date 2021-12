Ator Juliano Cazarré e a esposa, Letícia, anunciam quinta gravidez - Reprodução/Instagram

Ator Juliano Cazarré e a esposa, Letícia, anunciam quinta gravidezReprodução/Instagram

Publicado 17/12/2021 11:46

Rio - Cegonha à caminho! O ator Juliano Cazarré, de 41 anos, revelou que vai ser pai pela quinta vez. Em publicação no Instagram, nesta sexta-feira, ele aparece dando beijo na barriga da esposa, a bióloga Letícia.

"Baby #5 a caminho. Deus é tão generoso conosco! Obrigado, Senhor. 'A vida quer viver'”, disse o ator, feliz, na legenda. Juliano e Letícia já são pais ainda de Vicente, de 11 anos, Inácio, de 8, Gaspar, de 2, e Maria Madalena, de apenas 10 meses.

Em 2022, Juliano Cazarré vai estrear o remake da novela "Pantanal" no horário nobre das 21h. Recentemente, compartilhou cliques de uma cavalgada com os amigos do elenco nos bastidores da novela grava no Mto Grosso do Sul.