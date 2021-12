Luiza, dupla de Maurílio - reprodução do instagram

Publicado 16/12/2021 21:37

Rio - Com os olhos cheios de lágrimas, Luiza usou o Instagram, nesta quinta-feira, para falar sobre o estado de saúde de Maurílio. A cantora relembrou o momento do socorro do músico e diz que ajudou a levá-lo ao hospital, na noite de terça-feira, após ele sofrer uma parada cardíaca durante a gravação de DVD.

"O Maurílio está melhorando. Falei com a Luana (namorada do cantor) agora, ela está lá (no hospital). Eles estão mais animados, porque ele chegou muito ruim no hospital. A gente que fez socorro para ele. A galera que estava lá no DVD que a gente estava participando. Eu e o André que levamos ele para o hospital. Ele estava muito ruim, a gente estava com muito medo. Agora ele está melhorando, graças a Deus", disse ela, que pediu: "Continuem orando. Vai ficar tudo bem. O Maurílio é muito forte. Obrigada pelas orações. Agora vai ser só notícia boa".