Publicado 15/12/2021 13:12 | Atualizado 15/12/2021 15:10

Rio - O cantor Maurílio, da dupla com Luiza, sofreu uma parada cardíaca na noite desta terça-feira e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Jardim América. O estado de saúde do sertanejo, de 28 anos, é grave. Segundo o boletim médico, divulgado nesta quarta-feira, ele está em ventilação mecânica. "Maurílio Delmont Ribeiro, paciente em leito de UTI desta unidade apresentando quadro grave, em ventilação mecânica, tendo todos os suportes intensivos. Sem previsão de alta hospitalar", informa o comunicado.

O hospital também confirmou que Maurílio sofreu uma parada cardíaca e precisou ser reanimado. "O Hospital Jardim América informa que o paciente Maurilio Delmont Ribeiro deu entrada na unidade na madrugada de quarta-feira, 15 de dezembro, apresentando dificuldades para respirar e fortes dores no peito. Imediatamente, foi atendido pela equipe plantonista, que prestou os primeiros atendimentos, porém, durante essa avaliação apresentou parada cardíaca, sendo então reanimado. No momento, Maurilio encontra-se em estado grave, recebendo todo suporte necessário", afirma o boletim.

Mais cedo, assessoria dele divulgou uma nota cancelando os próximos shows da dupla. "A Work Show, escritório que gerencia a carreira de Luiza e Maurilio, informa que, devido ao estado de saúde do cantor Maurilio, os shows da dupla que aconteceriam nos dias 17 e 18 de dezembro nas cidades de Sorriso - MT e Glória D'Oeste - MT, foram cancelados. Mais informações sobre o estado de saúde do artista, enviaremos apenas via boletim médico. Pedimos as orações de todos para seu rápido restabelecimento", diz o comunicado da empresa que era a mesma que agenciava a carreira de Marília Mendonça, amiga dos cantores.

Pelas redes sociais, Luiza, da dupla com o sertanejo, pediu que os fãs orassem pela saúde do rapaz. "Por favor, orem. Só isso que eu peço com toda humildade do mundo. 5 min, e dediquem uma oração ao Maurílio, por favor", escreveu a cantora, levando diversos famosos para uma corrente de oração. "Estou orando vai ficar tudo bem", escreveu a ex-BBB Gabi Martins. "Ele vai ficar bem, em nome de Jesus", declarou Yasmin Santos.