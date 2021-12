Nego do Borel - Reprodução/Playplus

Nego do Borel Reprodução/Playplus

Publicado 15/12/2021 14:08

Rio - Nego do Borel foi um dos nomes mais comentados da atual edição da 'Fazenda' que, inclusive, chega ao final nesta quarta-feira. Expulso do programa após uma interação indecorosa com Dayane Mello, que foi vista por muitos como estupro, o ex-peão contrariou as expectativas e disse que está disposto a voltar para o reality.

fotogaleria

Durante live realizada com Dynho e Sthe, eliminados da semana, no Instagram do programa, Nego fez questão de manifestar seu desejo de voltar ao reality da Record nos comentários. "Vou me inscrever para a 'Fazenda 14'", disse o funkeiro.