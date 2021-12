Regina Casé parabeniza Adriana Esteves com texto emocionante: 'Somos família' - Reprodução/Instagram

Publicado 15/12/2021 13:52

Rio - Regina Casé encantou os seguidores, nesta quarta-feira (15), ao compartilhar uma publicação em que mostra que sua amizade com Adriana Esteves foi muito além do período em que as atrizes contracenaram em "Amor de Mãe". A apresentadora abriu o álbum de fotos com a amiga e se declarou para a artista, que completa 52 anos hoje.

"Por ela, eu que não bebo, até tomo cerveja! A gente sabia que ia ficar mais amiga com a novela, mas acho que não imaginávamos que ia ser tanto... Essa cena da gente na praia deu uma vontade louca, que aumenta cada vez mais, de fazer uma comédia rasgada juntas. Vamos, meu amor?", sugeriu Casé, que interpretou dona Lurdes na novela de Manuela Dias.

A atriz continuou a legenda da publicação agradecendo pelo vínculo que existe entre as duas: "Adriana, nesse meu botinho, quero te levar por mares nunca antes navegados!!! Muito obrigada por todo carinho nesse tempo de convívio diário. Hoje em dia já somos mais do que colegas de trabalho e amigas. Somos família, né?", finalizou.

Adriana não tem um perfil oficial na plataforma, mas os fãs da dupla fizeram questão de enaltecer ambas as artistas nos comentários da postagem: "Vocês são duas potências juntas", declarou um internauta. "Donas da televisão brasileira", disparou outro seguidor. "Que dupla admirável e incrível!", completou Fernanda Gentil.