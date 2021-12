Anitta ao lado do pai, Mauro Machado, do irmão, Renan Machado, e do pai de santo, Sergio - Reprodução/Instagram

Anitta ao lado do pai, Mauro Machado, do irmão, Renan Machado, e do pai de santo, SergioReprodução/Instagram

Publicado 15/12/2021 11:23 | Atualizado 15/12/2021 11:29

Rio - Anitta, de 28 anos, usou o Instagram, nesta quarta-feira, para mandar um recado aos internautas que praticaram intolerância religiosa por ela praticar o candomblé. A cantora, que é uma 'Ekedi' em sua religião, dublou um vídeo para alfinetar os que criticaram sua foto com o pai de santo Sergio Pina.

"Bom dia sem filtro, muita gente falando merda, hein. Muita gente falando merda", disse Anitta, que dublou um áudio viral da humorista Katiuscia Canoro. "Eu amo esse áudio, passa para o lado para ver outra coisa que amo", escreveu ela.

No storie seguinte, Anitta compartilhou foto ao lado do pai, Mauro Machado, do irmão, Renan Machado, e do pai de santo, Sergio. Anteriormente, a atriz recebeu comentários preconceituosos como "essa está carregada, por isso é fama toda", "está explicando de onde vem o sucesso dela" e "nunca foi sorte, sempre foi macumba".