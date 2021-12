Ávine Vinny se pronuncia após ser solto; cantor foi acusado de ameaçar ex-mulher - Reprodução/Instagram

Publicado 15/12/2021 09:28 | Atualizado 15/12/2021 09:30

Rio - Após passar a noite na cadeia e ser solto nesta terça-feira, o cantor cearense Ávine Vinny, de 32 anos, usou as redes sociais para esclarecer o que houve entre ele e a ex-esposa, Laís Holanda, mãe de sua filha de 4 anos. O dono do hit "Coração Cachorro", que havia sido preso em Fortaleza por ameaçá-la, reconheceu que se excedeu e pediu para que seus seguidores parassem de atacar a ex-mulher, de quem disse ser fã.

"Ontem realmente houve uma discussão acalorada entre eu e a mãe da minha filha e nessa discussão eu acabei me excedendo com uma pessoa que não merecia, que é a mãe da minha filha, e ela procurou ajuda, procurou os direitos dela, mas agora está tudo esclarecido. Peço a vocês que respeitem a mãe da minha filha, ela é uma mulher honrada, uma pessoa que eu sou fã e não vou permitir que vocês falem mal dela", começou ele.

O cantor ainda reiterou que a discussão e a ameaça tenham sido motivadas por ciúmes, busca por fama da ex-companheira ou dinheiro. Ele também pediu orações dos fãs.

"A briga não foi porque eu estava com alguém e ela ficou com ciúmes, não foi porque eu queria ver minha filha e ela não deixou ou porque ela estava procurando fama ou dinheiro. Namorei com ela quatro anos, a gente tem uma filha de quatro anos, então são oito anos de história que nunca aconteceu coisa desse tipo. Orem por mim, orem por ela e peço perdão. Estou em um processo de construção e desconstrução ao mesmo tempo", finalizou o cantor.

Confira a declaração completa:

Prisão

A ex-mulher do cantor decidiu na audiência desta terça-feira retirar a queixa contra Ávine. A Justiça decidiu que o cantor deve responder ao processo em liberdade, sem ser necessário utilizar uma tornozeleira eletrônica. O cantor passou a noite detido na Delegacia de Capturas (Decap), no bairro José Bonifácio, na capital do Ceará.

Carreira

O músico, nascido em Sobral, no interior do Ceará, começou sua carreira profissional aos 20 anos, com a banda "Xé Pop" em 2009. Ele fez parcerias com cantores como Wesley Safadão, Solange Almeida, Xand Avião e Matheus & Kauan. Com a dupla sertaneja, ele lançou o hit "Maturidade" em 2018. A composição alcançou o top-100 das músicas mais ouvidas na plataforma Spotify e registrou mais de 76 milhões de visualizações no YouTube.

Contratado da Vybbe, produtora de Xand Avião, Ávine segue em carreira solo. Mas passou a ser conhecido nacionalmente após gravar a música "Coração Cachorro" ao lado de Matheus Fernandes. Lançado neste ano, o forró tem um refrão com a melodia de "Same Mistake", do músico britânico James Blunt. Os autores fizeram um acordo com Blunt e cederam 20% da renda da canção ao inglês.

Em seu perfil no Instagram, que conta com mais de 1,6 milhão de seguidores, o artista comemorou, recentemente, o sucesso de sua nova música "Vazou um Áudio", gravada com a cantora Mari Fernandez. "Já somos #TOP200 Brasil, eis que surge mais um HIT @marifernandez #VazouUmAudio já se encontra na posição #167 no @spotifybrasil // Bora pra cima que essa vai invadir o Brasil", publicou Ávine.