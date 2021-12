Ávine Vinny tem 32 anos - Reprodução/Instagram

Ávine Vinny tem 32 anosReprodução/Instagram

Publicado 14/12/2021 16:01 | Atualizado 14/12/2021 18:50

Fortaleza - O cantor cearense Ávine Vinny, de 32 anos, foi solto após passar por uma audiência de custódia na tarde desta terça-feira, 14, na Vara Única Privativa de Audiências de Custódia de Fortaleza (17ª Vara Criminal). Vinny havia sido preso na noite desta segunda-feira por ameaçar a ex-mulher, Laís Holanda, 31, em uma ligação telefônica. O músico é conhecido pelo hit "Coração Cachorro", inspirado na música "Same Mistake", do James Blunt.

A ex-mulher do cantor decidiu na audiência desta terça-feira retirar a queixa contra Ávine. A Justiça decidiu que o cantor deve responder ao processo em liberdade, sem ser necessário utilizar uma tornozeleira eletrônica. O cantor passou a noite detido na Delegacia de Capturas (Decap), no bairro José Bonifácio, na capital do Ceará.



Após a prisão, o cantor veio a público e se manifestou sobre o caso. Vinny disse em suas redes sociais que o caso foi esclarecido e resolvido.

"Nunca pensei que pudéssemos passar por isso, mas felizmente tudo foi esclarecido e resolvido da melhor forma. Tenho que agradecer a Laís por ter levado em consideração nosso histórico de vida e ter se sensibilizado quanto a essa questão processual, com objetivo de não prejudicar ninguém, principalmente por nossa filha, a quem nós dois sempre dedicamos muito amor".

O cantor foi preso após a ex-mulher se dirigir à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Enquanto registrava a ocorrência, o cantor voltou a ameaçar Laís por mensagem.

"Diante dos fatos, os policiais civis iniciaram diligências que resultaram na localização e prisão do suspeito", disse a força policial cearense, em nota. "Na delegacia, ele foi autuado em flagrante por ameaça no âmbito da violência doméstica. Já para a vítima foram solicitadas medidas protetivas de urgência junto à Justiça".

Em nota, a assessoria do cantor afirmou que a discussão foi porque ela estava proibindo ele de ver a filha. Ela não mora em Fortaleza e a briga foi por telefone.

Carreira



O músico, nascido em Sobral, no interior do Ceará, começou sua carreira profissional aos 20 anos, com a banda "Xé Pop" em 2009. Ele fez parcerias com cantores como Wesley Safadão, Solange Almeida, Xand Avião e Matheus & Kauan. Com a dupla sertaneja, ele lançou o hit "Maturidade" em 2018. A composição alcançou o top-100 das músicas mais ouvidas na plataforma Spotify e registrou mais de 76 milhões de visualizações no YouTube.



Contratado da Vybbe, produtora de Xand Avião, Ávine segue em carreira solo. Mas passou a ser conhecido nacionalmente após gravar a música "Coração Cachorro" ao lado de Matheus Fernandes. Lançado neste ano, o forró tem um refrão com a melodia de "Same Mistake", do músico britânico James Blunt. Os autores fizeram um acordo com Blunt e cederam 20% da renda da canção ao inglês.



Em seu perfil no Instagram, que conta com mais de 1,6 milhão de seguidores, o artista comemorou, recentemente, o sucesso de sua nova música "Vazou um Áudio", gravada com a cantora Mari Fernandez. "Já somos #TOP200 Brasil, eis que surge mais um HIT @marifernandez #VazouUmAudio já se encontra na posição #167 no @spotifybrasil // Bora pra cima que essa vai invadir o Brasil", publicou Ávine.

Direitos autorais



O hit brasileiro "Coração Cachorro", que utiliza trecho da música "Same Mistake", de James Blunt, virou caso de justiça. Com o sucesso, o cantor reivindicou formalmente parte da autoria da música de forma amigável. Ainda conforme a assessoria de Ávine, o britânico passou a ter 20% da canção.



Em outubro, Blunt publicou um vídeo cantando e dançando "Coração Cachorro". No registro, o britânico parabenizou o brasileiro por atingir o topo das paradas brasileiras, e avisou que "iria mandar os dados bancários".



A faixa original lançada em 2007 foi trilha sonora do casal protagonista Marconi Ferraço (Dalton Vigh) e Maria Paula (Marjorie Estiano) da novela Duas Caras, da Globo, também de 2007.