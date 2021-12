Juju Salimeni - Reprodução

Publicado 16/12/2021 18:29

Rio - Juju Salimeni usou suas redes sociais, nesta quinta-feira (16), para compartilhar um pouco do seu relacionamento com Diogo Basaglia. A influenciadora revelou o desejo que tem de morar com o fisiculturista e chegou a fazer um convite informal para o namorado, com quem iniciou um romance em outubro.

"Não moramos juntos, mas dormimos juntos todo dia e fazemos tudo juntos. Aliás, Basa, vem e fica logo de uma vez, pra sempre", declarou a musa fitness após um seguidor perguntar sobre a rotina do casal. Juju ainda fez um breve desabafo ao explicar o motivo não expôr muitos momentos de seu relacionamento com Diogo.

"Sei que muita gente tem essa curiosidade. Tenho vontade de mostrar a nossa rotina, postar bastante aqui, mas eu sou uma pessoa totalmente ligada em energia e acredito que a exposição gera vários sentimentos ruins em cima do casal. Tem gente que torce e tem gente que deseja o mal. Por isso eu sempre preferi blindar o máximo que pudesse. Mas as férias estão chegando e vou começar a mostrar um pouquinho mais", afirmou a ex-Panicat.