Publicado 16/12/2021 17:13 | Atualizado 16/12/2021 21:12

Rio - Luana Ramos usou o Instagram Stories, nesta quinta-feira, para falar sobre o estado de saúde de Maurílio, que está internado em estado grave na UTI do Hospital Jardim América, em Goiânia, após ser diagnosticado com uma tromboembolia pulmonar.

"O estado do Maurílio é grave. Mas, nas últimas 24h, ele teve uma melhora. Uma melhora significativa e isso é muito bom. Estamos confiantes. Queria pedir aqui para vocês o apoio, a oração, os pensamentos positivos. Ele vai sair desta situação. Estou aqui no hospital, a gente está torcendo por ele, vibrando. A gente viu ele. O que podemos fazer agora é orar. Ele está respondendo as medicações, está reagindo", afirmou a namorada do músico.