Publicado 16/12/2021 18:59

Rio - Ludmilla encantou a web ao publicar uma homenagem para sua esposa, Brunna Gonçalves, que completa 30 anos nesta quinta-feira (16). Para celebrar a data, a cantora compartilhou um vídeo curto que reúne diversos momentos especiais que o casal viveu e ainda se derreteu pela amada na legenda da postagem.

"16 de dezembro. Bruday. Dia mais que especial por dois motivos, primeiro o seu aniversário e o segundo nosso aniversário de casamento. Temos muita coisa pra comemorar, e eu mais ainda por ter te conhecido. Obrigada por ter mudado a minha vida completamente e pra melhor", declarou a artista, que também comemora dois anos desde que se casou com a dançarina em cerimônia surpresa no aniversário de Bruna em 2019.

Ludmilla finalizou a publicação com seus votos para a amada: "Parabéns, minha Barbie. Que Deus te abençõe, te ilumine e te cuide pra sempre, que você continue com esse sorriso leve e puro no rosto. Te desejo tudo de bom dessa vida, meu amor, que todos os seus projetos e sonhos se realizem e que eu possa te aplaudir de onde quer que eu esteja. Sua felicidade é a minha. Te amo demais, minha pessoa favorita", escreveu.

Brunna, por sua vez, se juntou aos fãs na seção de comentários e também se declarou para a esposa: "Meu Deus, você quer me matar do coração, né?! Eu te amo tanto, minha vida! Sou muito grata a Deus por ter colocado você no meu caminho, sou muito sortuda! Que a gente continue assim pra sempre! Obrigada por tudo o que você fez e faz pela gente e por mim! Te amo demais, minha vidinha! Você mudou minha vida", afirmou.

