Publicado 16/12/2021 17:55 | Atualizado 16/12/2021 17:59

Rio - Mirella admitiu para seus seguidores, através do Instagram, nesta quinta-feira, que conversou com o ex-marido Dynho Alves. Os dois trocaram mensagens após a eliminação dele de 'A Fazenda 13', da Record TV, na noite desta terça-feira.

"Eu não sei como vocês terminam um relacionamento, mas eu termino o meu relacionamento conversando. É assim que se resolve as coisas. Estou mais tranquila. Por que? Porque agora sim eu posso fazer minhas as minhas coisas tranquilamente, estou com consciência tranquila e sabendo que posso seguir, porque a pessoa está ciente", disse a funkeira.

Em entrevista ao Leo Dias, do site Metrópoles, Dynho também falou sobre o bate-papo entre os dois. “Estou bem melhor agora, mais tranquilo. Consegui falar com ela, sim. Ela me respondeu aqui, mandou umas mensagens aqui para mim. A gente está conversando, vamos ver no que vai dar. Tudo no tempo de Deus agora. Ela precisa de um tempo para ela pensar nas coisas, ter o momento dela, porque realmente essas coisas que aconteceram estão bem difíceis. Mas graças a Deus ela me respondeu aqui e já está mais tranquila”.

Pedido de divórcio

No meado do mês passado, MC Mirella anunciou que deu entrada no processo de divórcio. O motivo do término do relacionamento foi a aproximação de Dynho Alves com Sthefane Matos em 'A Fazenda 13', da Record TV. A cantora também já retirou suas coisas da casa em que moravam juntos e já deu início ao processo de remoção da tatuagem que tinha feito para Dynho.