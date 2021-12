Viih Tube voltou para São Paulo de avião após ir até o Rio de Janeiro de táxi - Reprodução/Instagram

Viih Tube voltou para São Paulo de avião após ir até o Rio de Janeiro de táxiReprodução/Instagram

Publicado 16/12/2021 16:23 | Atualizado 16/12/2021 16:29

Rio - Depois de viajar de táxi até o Rio de Janeiro e pagar R$2.500 , Viih Tube retornou à São Paulo de avião nesta quinta-feira (16). A ex-BBB apareceu nas redes sociais com a mesma roupa que usou na terça-feira quando resolveu ir ao encontro de Lipe Ribeiro na capital carioca.

"Voltando, São Paulo. Mas dessa vez vou de avião, e não de táxi", disse. "Eu indo para a balada em São Paulo e nem imaginando o que ia aprontar. Eu dois dias depois voltando do Rio de Janeiro com a mesma roupa. Mas tomei banho, tá gente? Pocah me emprestou roupa, perfume, maquiagem, calcinha fechada nova, até o Playstation 5 dela", brincou.

Na terça feira, Viih Tube foi vista aos beijos com João Guilherme, filho do cantor Leonardo, em uma boate em São Paulo. Pouco tempo depois, a influenciadora relatou que decidiu pegar um táxi e encontrar com Lipe Ribeiro. Os dois vivem um affair e foram clicados pela primeira vez na Farofa da Gkay.