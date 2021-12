Murilo Huff e Ruth Moreira celebram o aniversário do filho da cantora Marília Mendonça - Reprodução/Instagram

Publicado 16/12/2021 14:08

Rio - A mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira, e o cantor Murilo Huff usaram suas redes sociais, nesta quinta-feira (16), para celebrar o aniversário de 2 anos de Léo, único filho deixado pela cantora que faleceu, no dia 5 de novembro, após sofrer um acidente aéreo em Minas Gerais. A avó da criança compartilhou um vídeo em que aparece com o neto no colo e fez menção à rainha da sofrência.

"Como disse a mamãe, sempre seremos nós ligadas e entrelaçadas. Obrigada, Deus, por ter deixado o pedacinho dela conosco. Pra sempre vou te amar", escreveu na legenda da postagem em seus Stories do Instagram.

Murilo Huff, por sua vez, compartilhou uma sequência de fotos e vídeos com o herdeiro em seu Instagram e se derreteu pelo pequeno em texto emocionante: "Pouco antes de você vir ao mundo um amigo me falou: 'quando o Leo nascer a sensação que você vai ter será a mesma de tirar seu próprio coração do peito e segurar no colo'. Em palavras é exatamente o que eu sinto. Meu coração hoje corre pra lá e pra cá, nao para um segundo e tem o sorriso mais lindo do mundo", declarou.

"Hoje não é só você que faz dois anos de idade, mas eu também! Fazem dois anos que eu me sinto vivo de verdade por ter você do meu lado meu filho, e mesmo sem você entender, hoje te agradeço por isso, e agradeço a Deus pela sua vida e sua saúde. Eu prometo que vou cuidar de você hoje e sempre", finalizou o artista.

O irmão mais novo de Marília, João Gustavo, também compartilhou alguns registros da tarde com o aniversariante, mostrando o pequeno Léo animado com a data especial. Nos vídeos, o menino aparece cercado pelo tio, a avó e outros parentes que cantam "Parabéns pra você" e paparicam a criança.