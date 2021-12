Jojo Todynho e seu noivo, Lucas Souza - Reprodução Internet

Publicado 16/12/2021 14:45

Rio - Jojo Todynho abriu o jogo para os seguidores sobre seu noivado com Lucas Souza, nesta quinta-feira (16). Em conversa com os fãs, a apresentadora comentou os boatos de que seu noivo seria "interesseiro" e relembrou o início do relacionamento que levou ao pedido de casamento apenas quatro meses após o casal engatar no romance

"Eu mando logo dar uma pesquisada para saber quanto um oficial ganha", disparou sobre o amado, que é militar. "E olha, eu o conheci em Tulum [no México]. O dólar não está 1 real, né? Para ir para Tulum, duro não é. Mas é isso aí, as pessoas tem língua grande para falar, mas é porque não vivem", declarou a funkeira.

Depois, Jojo ainda aproveitou para descrever as qualidades do amado e não escondeu a felicidade que sente com a relação. "O homem que abre e fecha a porta do carro, te trata igual rainha e dá uma bolsa da Gucci no segundo encontro, esse é para casar, com certeza", afirmou. "Luxos eu promovo. Mas ter alguém que faça isso, também é muito bom. Tudo que é recíproco é muito bom: Amor, respeito, carinho, atenção. Só sabe quem vive, e eu vivo muito feliz", garantiu.