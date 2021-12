Marcelo Cosme - Reprodução

Publicado 17/12/2021 17:34

Rio - Marcelo Cosme, 41 anos, participou do programa "Mais Você", com Ana Maria Braga, nesta sexta-feira (17). O jornalista, que está promovendo seu novo livro "Talvez Seja Você...", falou sobre seu relacionamento com o médico, Frankel Brandão, e afirmou que sua orientação sexual nunca foi segredo nos bastidores da emissora.

"Eu não planejei, eu não estou falando isso por ser um funcionário do Grupo Globo, mas dentro da Globo a gente tem um respeito muito grande. Todo mundo na redação sabe que eu sou gay, que eu namoro há 2 anos com meu noivo", iniciou ele.

Eu estaria mentindo se eu dissesse que não posso imaginar. O Frankel me trazia esses relatos e eu não podia dizer que eu ‘não sabia’. Internamente, dentro da Globo, ninguém ficou [impressionado], porque todo mundo sabia. O Guga fala sobre a mulher dele, a Eliane Cantanhêde fala sobre o marido, porque eu não posso falar sobre meu namorado?", completou Marcelo, que revelou ser gay quando conversava com uma médica sobre casos de covid-19.

Cosme falou também sobre a dificuldade que teve em se assumir para os seus pais e relembrou a importância de Paulo Gustavo nesse processo. "Eu agradeço que quando ele colocou naquele filme dele lá de 2013, que ele conta pra mãe que é gay, e aí minha mãe contando que assistiu o filme e achava graça. E naquela época eu não tinha me assumido pra minha família. Eu pensava o seguinte: se minha mãe vendo uma mãe aceitando um filho gay rindo na TV, vai me acolher quando eu contar", falou ele.

"E, quando contei pra minha mãe, ela falou o que hoje a gente ouviu ele dizendo na Ana Maria Braga o que a mãe dele falou: ‘a gente tem medo que você sofra na rua, mas aqui dentro de casa a gente vai segurar as pontas’. Como esse cara mexeu na vida da gente e me ajudou. Minha mãe ria dessa história. Ajudou a mim, imagine quanta gente não ajudou por aí", finalizou.