Juliette e Sabrina Sato - Reprodução

Juliette e Sabrina SatoReprodução

Publicado 17/12/2021 19:05

Rio - Sabrina Sato está lançando 'Na Sala da Sato', seu novo programa. Com convidados pra lá de especiais como Juliette, Manu Gavassi, Gabriela Prioli, Thaynara OG e Yarley, a musa anunciou a estreia do primeiro episódio no Youtube e ainda contou que o papo fluiu tão bem que o programa teve que ficar ainda maior do que o planejado.

fotogaleria

"Será que a a gente falou pouquinho? Falamos taaanto que virou 2 programas e o primeiro #SalaDaSato já está no ar lá no meu canal!", escreveu Sabrina nas redes sociais.

Confira a publicação: