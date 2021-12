Lara Silva - Reprodução

Rio - Novo nome da música pop brasileira e das redes sociais, Lara Silva deu uma entrevista emocionante ao podcast 'Poddelas'. No papo, a cantora, que está com Pocah e Mirella em 'Passando o Rodo', fala sobre a vida de crimes que o pai levava e o trauma de vê-lo ser assassinado da casa onde a família morava.

"Era uma vida muito doida. Para mim, era normal, eu assistia TV e às vezes saía notícia do meu pai em programa policial. E minha mãe tentava explicar assim: 'Ah, filha, é pra gente conseguir se manter. Se ele não fizer isso...'. Eu não conseguia muito ver ele, porque ele quase sempre tava preso. Mas é meu pai, gente", começou a influenciadora.



"Ele foi preso 4 vezes. Da última, ele ficou com tornozeleira eletrônica. E ele meio que parou com isso. Mas quando você entra nessa vida, não tem muito como sair. E ele devia uns negócios, ele não tava 100% direito e vieram cobrar. Mataram ele na porta da minha casa, em Fortaleza. Eu tava na sala de casa assistindo 'Malhação'. Eu queria ter uma família normal, que trabalhasse normal, mas não dava porque a gente ia passar muita fome. Eu fiquei com trauma de tiro porque ele morreu com quatro tiros na cabeça", completou Lara.

