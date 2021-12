Claudia Leitte - Reprodução

Publicado 17/12/2021 21:53

Rio - O 'The Voice Brasil', da Globo, está chegando em sua reta final. Na próxima quinta-feira, o reality musical consagra seu campeão, mas nem só de música vive o programa. Na madrugada desta quinta-feira, outra situação chamou tanta atenção quanto o talento dos participantes: o look de Claudia Leitte.

Com um vestidinho curto marrom, a própria cantora se comparou a um bombom de chocolate, mas os fãs não acharam a combinação tão deliciosa assim. Até a peruca de Claudia foi alvo de críticas nas redes sociais. "Claudinha com esse vestido e peruca, não estava legal", alertou um fã. "Só ela achou que brilhou, né?? Eu conto ou vocês contam??", alfinetou uma seguidora. "Tá parecendo aquele emoji de cocô", debochou outra internauta. Outro seguidor sugeriu que a cantora tivesse improvisado o look. "A Claudia está vestida com o abajur da sala, e usando uma peruca feita com o cabelo de boneca velha kkkk", brincou.

E houve até quem aproveitasse o look de Claudia para falar da dinâmica do programa. "Por isso o Teló ganha sempre", argumentou outro seguidor.

O que importa é que Claudia, que usava o look, estava se sentindo lindíssima e celebrou a composição em suas redes sociais. "Vestida de bombom de chocolate (ao leitte!) pra gente se emocionar com o #TheVoiceBrasil", escreveu a cantora.

Confira a publicação: