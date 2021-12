Whindersson Nunes - Reprodução/Twitter

Publicado 17/12/2021 21:19

Rio - Whindersson Nunes lançou, no começo da semana, o livro 'Vivendo Como Um Guerreiro'. O material, escrito por ele, narra momentos difíceis que passou ao longo da vida e, dentre eles, está a recaída do humorista nas drogas após o divórcio da cantora Luísa Sonza em abril de 2020.

Mas muitos dos fãs da cantora não gostaram de Whindersson ter citado Luísa ou o divórcio na biografia. Para os seguidores mais fanáticos, os leitores poderiam entender que a cantora tivesse culpa na recaída do humorista. Isso foi suficiente para Whindersson ser atacado nas redes sociais.

Sofrendo com a repercussão, o humorista, que é diagnosticado com depressão, desabafou nas redes sociais. "Eu cuidei tanto pra não pensarem nada ruim, contei como ela me ajudou, até com minha auto estima, deixei bem claro que ela não tinha nada a ver com meu fundo de poço, de verdade, não me sinto seguro mais pra falar nada, não quero mais essa vida pra mim", escreveu Whindersson no Twitter.

Em resposta aos comentários mais violentos, Whindersson rebateu as ofensas. "Eu não fiz uma biografia pra falar de Luísa, isso deve ter 2 páginas, eu não falei mal dela, meu livro fala sobre minha vida inteira. Vai tomar no seu c8, tô de saco cheio", disse.

