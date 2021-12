Cris, filho de Bianca Andrade e Fred, e Ciro Gomes - Reprodução/Montagem

Publicado 17/12/2021 21:35

Rio - Bianca Andrade e Fred estão comemorando os cinco meses de Cris, o primogênito do casal. A influenciadora, que ficou nacionalmente conhecida no 'BBB 20', chegou a compartilhar fotos da celebração feita para o pequeno, em clima de Natal, mas ao que parece, os detalhes da festa passaram batido. Isso tudo porque na internet, quando se fala do bebê, o assunto é sempre o mesmo: a semelhança de Cris com Ciro Gomes, o ex-candidato à Presidência da República e vice-presidente do PDT.

Toda foto que Boca Rosa ou Fred postam é a mesma coisa: comentários sobre a fisionomia do bebê Ciro Gomes. "Gente, não dá juro a internet me fez acreditar que ele parece o Ciro Gomes", escreveu uma seguidora. "Foram falar que ele parecia o Ciro Gomes e eu só vejo o Ciro Gomes", explicou outra fã. "Como tá grande o Cirinho", brincou outra seguidora.

Confira as repercussões:

Ciro Gomes // filho do Fred e da boca rosa pic.twitter.com/kGuA2Fb9ZK — Beatriz (@tatunsobemtoco) September 11, 2021