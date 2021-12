Carol Portaluppi - Reprodução/Instagram

Publicado 19/12/2021 15:43 | Atualizado 19/12/2021 15:50

Rio - Carolina Portaluppi, filha do ex-técnico do Flamengo Renato Gaúcho, encantou os seguidores ao posar de biquíni escuro dentro do mar neste sábado. No clique, a jovem, de 27 anos, aparece toda sorridente enquanto olha para as lentes da câmera.

Após falar sobre um novo trabalho, ela disse que só tem um lugar possível para comemorar: a praia. "Meu lugar favorito", disparou Carol, que geralmente é clicada na orla da cidade em dias ensolarados. "Linda", "maravilhosa" e "perfeita" foram alguns comentários deixados pelos seguidores nos comentários.