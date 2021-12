Poliana Abrita e o marido Chico Walcacer - Adão/AgNews

Poliana Abrita e o marido Chico WalcacerAdão/AgNews

Publicado 19/12/2021 13:05 | Atualizado 19/12/2021 14:36

Rio - A jornalista Poliana Abritta, de 46 anos, foi clicada em um momento de lazer com o marido, o jornalista, diretor e roteirista da Globo Chico Walcacer, em um shopping do Rio de Janeiro. A apresentadora do "Fantástico" estava acompanhada ainda de um dos filhos trigêmeos, que teve por meio de fertilização in vitro.

A jornalista, que aparece de mãos dadas com o amado, é mamãe dos trigêmeos Manuela, Guido e José, de 13 anos, de seu relacionamento com o arquiteto Glênio Carvalho, de quem anunciou separação em 2017. Já Chico é pai de duas meninas e um menino, também de uma relação anterior.

No fim de novembro, a parceira de Maju Coutinho no Fantástico, apareceu junto dos três herdeiros no momento em que os levava para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19.