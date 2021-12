Rico Melquiades e Bil Araújo - Reprodução

Publicado 19/12/2021 10:04 | Atualizado 19/12/2021 10:17

Rio - Além dos R$ 1,5 milhão que recebeu por vencer "A Fazenda 13", Rico Melquiades também quer outra coisa: o nude prometido por Bil Araújo dentro durante o confinamento. O humorista cobrou a promessa por meio do Instagram Stories neste sábado.

"Tu lembra de uma coisa que tu me prometia lá no programa? Quando saísse? Você prometia me mandar um negócio no meu Direct", relembrou o influenciador. E deu o ultimato: "Vai mandar ou não a bombinha?". Na sequência, Bil se esquivou e disse: "Vou pensar no seu caso".