Após reatar com Arthur Aguiar, Mayra Cardi revela como lida com os ciúmes Reprodução/Instagram

Publicado 19/12/2021 09:11 | Atualizado 19/12/2021 09:24

Rio - Arthur Aguiar lançou uma música polêmica na última sexta-feira. Em "Regue O Amor", o artista, de 32 anos, fala sobre as traições em relação a esposa, a influenciadora Mayra Cardi, de 38. A letra que diz "nem sei quantas vezes eu te traí" gerou inúmeras críticas nas redes sociais.

fotogaleria

"A música que o Arthur Aguiar fez para mulher dele é uma vergonha alheia sem fim", opinou uma pessoa no Twitter. "A música que o Arthur Aguiar fez para Mayra Cardi: 'tô fazendo amor com oito pessoas mas meu coração é para sempre seu'", ironizou outra. "Era melhor nem ter feito nada", opinou um terceiro.

A música que o Arthur Aguiar fez pra mulher dele (mayra cardi) é uma vergonha alheia sem fim pic.twitter.com/VopPd4Qg3A — (@Quelwantxx) December 17, 2021 A música que o arthur aguiar fez pra Mayra Cardi: tô fazendo amor com oito pessoas mas meu coração é pra sempre seu — concurseirita e cansadita (@advogabe) December 17, 2021 a declaração de amor que o arthur aguiar fez pra mayra cardi era melhor nem ter feito nada pic.twitter.com/5gKm08tC2E — (@booksconto) December 17, 2021

Após as críticas, o cantor se pronunciou sobre o lançamento e se defendeu. "Regue o amor é uma música onde conto e assumo a responsabilidade de atitudes que tive no meu antigo relacionamento das quais não me orgulho em nada. Já falei sobre isso algumas vezes e acho importante eu dividir a minha história pra que sirva de aprendizado pra outras pessoas que passam ou já passaram por isso", escreveu Arthur.

Em seguida, ele diz que a música representa um pedido de perdão a Mayra Cardi e todas as mulheres. "Mesmo já tendo pedido perdão pra Mayra na nossa intimidade e publicamente, eu achava que faltava algo maior e nada melhor do que fazer isso através da minha arte. Essa música é um pedido de perdão não só a Maíra, mas a todas as mulheres que se colocaram no lugar dela e, que com razão, se sentiram ofendidas. É uma música onde na primeira parte toda dela eu falo o passo a passo do que não se deve fazer numa relação, seja você homem ou mulher", finalizou o cantor.