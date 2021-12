Maisa Silva curte festa com as amigas - reprodução do instagram

Maisa Silva curte festa com as amigasreprodução do instagram

Publicado 18/12/2021 18:32

fotogaleria

"Prima, saia de rolê com a Viih Tube, as solteiras mais cobiçadas do momento", pediu um fã de Maisa. "Encontrei a Viih ontem, tá? KKKKKKKKKKKKK. Viih Tube comenta", respondeu a apresentadora.

Nesta tarde, a atriz confessou para os fãs, através do Instagram Stories, que chegou em casa por volta das 8 horas da manhã. "Dormi três horas e pouco, mas 'vambora''. Ela também mostrou que aproveitou o show de Henrique e Juliano e posou para uma foto com a dupla.

Já no Twitter, Maisa rebateu um internauta que disse que ela foi à balada porque estava solteira. "Muito engraçado que todo mundo que fica solteiro automaticamente começa a sair kkkkkk. (Não me julga, Maisa. Não é uma crítica), escreveu uma seguidora. Ao responder a fã, a apresentadora explicou que também saia bastante durante seus quatro anos de namoro com Nicholas Arashiro.

"Gente, eu saia muito enquanto namorava também, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive, se divertir com a pessoa que você está junto é muito bom também e faz parte do relacionamento! Graças a Deus não fiquei presa esses 4 anos. É que só durante esses 2 últimos anos que não fiz nada porque não dava", explicou Maisa.



Gente eu saia mttt enquanto namorava tb, n tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive, se divertir c a pessoa q vc ta junto é mt bom tb e faz parte do relacionamento! Graças a Deus n fiquei presa esses 4 anos. É q só durante esses 2 últimos anos q n fiz nd pq não dava https://t.co/RrWpESNbqF — +a (@maisa) December 18, 2021

Em seguida, ela concluiu: "2017, 18, 19, eu saí pra caramba! Com as amigas também eu saía bastante, é que eu não era muito de postar essas coisas hahahah"