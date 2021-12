João Gomes leva fora de Simaria - reprodução do instagram

Publicado 18/12/2021 15:55

Rio - João Gomes, de 19 anos, contou que já 'investiu' em Simaria, de 39, da dupla com Simone, em entrevista ao 'The Noite com Danilo Gentili', do SBT. Tudo começou quando o apresentador falou sobre a importância que a cantora teve para viralizar a música do convidado. Em seguida, o novo fenômeno do forró revelou que já tentou algo a mais com a sertaneja, mas não teve sucesso.

"Ela me dava uns conselhos, a gente conversava, porque como eu tô começando a me apresentar, eu perguntava: 'E aí? Na hora de subir, não sei o que??. Ela é uma pessoa com uma fé muito boa também. Eu passei a noite todinha paquerando ela, chamando para dançar, para quando chegar depois ela dizer assim: ?é, meu filho. Eu te vejo como um menino?. Aí eu desisti", contou João, aos risos.

