Maurílio, da dupla com Luiza - reprodução do instagram

Maurílio, da dupla com Luizareprodução do instagram

Publicado 18/12/2021 15:22

Rio - Maurílio, da dupla com Luiza, teve uma melhora em seu estado clínico e deve começar a ser alimentado por sonda, segundo o boletim médico divulgado neste sábado. O cantor, que foi diagnosticado com tromboembolia pulmonar, segue internado em estado grave na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital Jardim América, em Goiânia. De acordo com a unidade de saúde, ele apresenta sinais de atividade neurológica e teve a diminuição dos medicamentos.

fotogaleria

"O hospital informa que o sr. Maurílio Delmont Ribeiro segue internado na UTI da Unidade, ainda em estado grave, seguindo em melhora do quadro clinico, apresentando sinais de atividade neurológica. Segue em hemodiálise, reagindo bem a terapia até o momento. Apresenta evolução importante dos sinais vitais, tendo sido possível diminuir ainda mais as medicações para controle da pressão e dos parâmetros do respirador. Está prevista a passagem de sonda nasoenteral e início de dieta apropriada por essa via. Prossegue com avaliação multidisciplinar, apresentando bons resultados ao tratamento instituído até agora", diz o comunicado.