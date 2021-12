Luciana Gimenez - Reprodução/Instagram

Luciana GimenezReprodução/Instagram

Publicado 18/12/2021 10:29 | Atualizado 18/12/2021 10:49

Rio - A apresentadora Luciana Gimenez, de 52 anos, sensualizou ao publicar, na noite desta sexta-feira, uma foto ousada no Instagram. A comandante do "SuperPop", da RedeTV!, dispensou o sutiã e posou apenas com uma calcinha cintura alta preta e um salto alto.

fotogaleria

"As luzes da cidade são encantadoras. E essa vista? Privilegiada em deslumbrar o anoitecer. Sextou por aqui", escreveu a apresentadora, sem revelar onde estava. Nos comentários, claro, fãs elogiaram. "Arrasou", disse uma seguidora. "É muito linda", disse outro. "Gostosa", disse um terceiro.

Perseguida

"Ele é meu stalker (perseguidor, em tradução livre). Ele me stalkeia há 20 anos. O cara é senador da República e me stalkeia há 20 anos. Há 20 anos ele fala mal de mim. Então, não tem jeito mais. Depois de 20 anos falando mal de mim, do meu filho (Lucas Jagger), do meu ex-namorado (Mick Jagger), não tem mais jeito", disse a apresentadora, que trava uma batalha na Justiça contra Kajuru.