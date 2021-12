Lulu Santos completa 68 anos e ganha declaração de amor do marido, Clebson Teixeira - Reprodução Internet

Publicado 18/12/2021 10:00

Rio - O cantor Lulu Santos, de 68 anos, revelou no Instagram, nesta sexta-feira, uma das primeiras cantadas que recebeu do marido, o baiano Clebson Teixeira, antes de que eles namorassem. O técnico do "The Voice Brasil" ainda aproveitou para se declarar ao amado.

"Uma das primeiras coisas que você me disse a seu respeito foi que sempre alcança o que quer, então, perguntei: 'e o que é que você quer?' A resposta foi: 'Você'", começou Lulu, que completou: "Como um Julio Cesar moreninho, você veio, viu e conquistou".

"Talvez não soubesse ou imaginasse o tamanho da encrenca e o trabalho que dá essa conquista, quanto de seu tempo, energia, paciência e capacidade de lutar fossem necessários para a empreitada. Dependo e preciso de você em cada etapa da vida e, da mesma forma, divido com você todo bem e toda alegria que nela nos caiba. Meu amado, meu amor, meu herói", finalizou o técnico do "The Voice Brasil".

Clebson, que é analista de sistemas e estava em horário de trabalho, ficou surpreso com a declaração e retribuiu o carinho. "Eita, declaração no meio do expediente? Mas você não depende de mim, é que juntos, a gente se completa, complementa e potencializa tudo! Gente feliz faz tudo ficar mais fácil e agradável, pessoas infelizes tentam tirar a felicidade dos outros, mesmo que isso custe a dela... Fazemos parte do primeiro grupo, 'eu vejo a vida melhor no presente'", respondeu ele.