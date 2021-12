Felipe Neto - Reprodução - Instagram

Publicado 18/12/2021 13:34 | Atualizado 18/12/2021 14:19

São Paulo - O clima de Natal chegou e o YouTuber Felipe Neto revelou que já foi cortado do amigo secreto da Globo por causa de um desentendimento atípico. Segundo Felipe Neto, a emissora carioca o convidou para participar da celebração do programa "Fantástico" em outro ano, mas retirou o convite 30 minutos depois.

"Uma vez eu fui convidado, minha equipe aceitou, mas meia hora depois ligaram para desconvidar. Naquele ano, eu tinha batido boca com o herdeiro da Globo num evento", lembrou Felipe Neto em uma publicação no Instagram, mas não revelou com qual Marinho foi a treta.

A Rede Globo divulgou a lista dos participantes do amigo secreto do Fantástico na sexta-feira (17). A presença polêmica de Camila Queiroz, mesmo após a demissão da atriz, chamou atenção dos internautas. Marcos Mion, Larissa Manoela, Cauã Reymond, Juliette e Gil do Vigor estão confirmados no quadro.