João Gomes revela paixão antiga por Maisa ao expôr declaraçãoReprodução/Instagram

Publicado 02/12/2021 16:50 | Atualizado 02/12/2021 16:51

Rio - O cantor João Gomes fez os seguidores caírem na gargalhada, nesta quinta-feira (2), ao revelar, de forma inusitada, que já esteve apaixonado por Maisa Silva. O artista de 19 anos compartilhou o print de uma mensagem recente em que a atriz diz ter curtido um show seu, porém, é possível notar um recado mais antigo em que o jovem se declara para a apresentadora.

"Ei, Maisa, sei que já passou do tempo de te dizer, mas eu sou a fim de você desde os tempos de 'Bom Dia e Companhia'. Beijo, te amo", escreveu João em 2017, mesmo ano em que Maisa engatou no namoro com Nicolas Arashiro. O cantor revelou a conversa em seus Stories do Instagram e admitiu: "Que vergonha dessa mensagem. Tô sem entender nada."

Em seguida, o compositor relembrou: "Maisa mandou mensagem pra mim e eu já tinha contado de minhas mágoas de quando eu tentava ligar para ela. Ligava tanto no 'Bom Dia e Companhia' para ganhar um Playstation", brincou. O print da mensagem também foi parar no perfil do cantor no Twitter e Maisa riu da situação: "Muito fofo", declarou a artista.

João Gomes é um cantor de forró que teve seu nome entre os assuntos mais comentados nas redes sociais, no último fim de semana, após imagens de um show do artista em Mossoró , no Rio Grande do Norte, viralizarem na web. Entre os vídeos compartilhados por internautas, é possível ver até mesmo um casal fazendo sexo durante a apresentação que aconteceu no dia 13 de novembro.