Show de João Gomes em Mossoró virou um caos, mas algumas das imagens que viralizaram na internet e foram atribuídas à apresentação do cantor aconteceram em outras ocasiões Divulgação

Publicado 26/11/2021 09:17

Rio - Cenas de um show do cantor João Gomes, no município de Mossoró, no Rio Grande do Norte, viralizaram nas redes sociais nesta quinta-feira. Para se ter uma ideia, nas imagens um homem rasga a camisa enquanto canta o refrão de uma música de "sofrência". Em outra cena, uma se desequilibra, cai e depois quebra uma mesa. E não para por aí: teve até casal flagrado fazendo sexo em pleno show.

Resumo da festa em Mossoró com João Gomes, Vitor Fernandes e o cantor e sanfoneiro Tarcísio do Acordeon e pq foi a noite do pizeiros mais louca.



Thread



Parte 1: pic.twitter.com/rj2eR2gBRU — Mari (@Mariaarretada_) November 25, 2021

Os cantores Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes também se apresentaram no evento, que aconteceu no dia 13 de novembro. No entanto, na web, as imagens são atribuídas apenas ao show de João Gomes. As apresentações aconteceram em uma casa de eventos que fica na zona urbana de Mossoró.

Além dos vídeos feitos no local onde o show aconteceu, também viralizaram vídeos e imagens de pessoas dormindo embriagadas em locais públicos da cidade, após o evento. A situação ficou tão fora de controle que algumas imagens que nem são do evento também ganharam força nas redes sociais e foram atribuídas aos shows. Mas, na verdade, aconteceram em outras ocasiões.

Um dos vídeos que viralizou mas não aconteceu no show de João Gomes é o que uma jovem alega ter sido queimada nas mãos por fogos de artifício. Ela diz também que caminhou mais de cinco quilômetros para chegar na vaquejada e que uma amiga teria sido roubada. Na verdade, essa apresentação aconteceu na Paraíba, no município de São Miguel de Taipu, no dia 20 de novembro. Mas, o relato viralizou como se tivesse sido feito em Mossoró.

O registro em que um jovem aparece fazendo as necessidades fisiológicas em um posto de gasolina também não foi feito em Mossoró. Este é um registro antigo, que já havia circulado pela internet anteriormente.

Quem é João Gomes? E por que as pessoas estavam em clima Sodoma e Gomorra em Mossoró? O que serviram na água local? Estamos preparados pro novo normal? — Hoje Tem no Spotify (@LeilaGermano) November 25, 2021 Preciso de terapia depois de ver os vídeos do show do João Gomes pic.twitter.com/kCrBZwevFl — Luiz (@__henricco) November 25, 2021 Eu não tô conseguindo nem rir dos vídeos de João Gomes em Mossoró. Misericórdia teve até crime de atentado ao pudor tô é horrorizada. Por quê álcool é legalizado e maconha não ??? Nunca vi maconheiro fazendo isso — silk sonic (@odeiotodosss) November 24, 2021 Rapa teve um show de João Gomes em Mossoró que festa de desmantelo o povo ficou doido era gente cagando dentro do Uber, deitado na grama em goma alcoólico, os vídeos são impressionantes. pic.twitter.com/PoD1oFt4qq — (@eiSerg1o) November 24, 2021 tudo de ruim que pode acontecer, aconteceu com essa menina no show de joão gomes em mossoró pic.twitter.com/IE63H6pGYV — matheus (@whomath) November 25, 2021