Publicado 26/11/2021 19:13

Rio - O festival MANA, evento amazônico dedicado a mulheres que mistura música e feminismo teve início nesta sexta-feira e vai até o dia 2 de dezembro. Nesse ano, o bate-papo será com Fafá de Belém, que vai ser a grande homenageada. A programação será gratuita com experiências visuais imersivas, oficinas, shows inéditos, mostra audiovisual e muito mais.

O MANA, que surgiu em Belém no ano de 2017, veio com uma proposta jamais realizada antes, que era ser uma festival que promovesse o encontro da música com a luta feminista. Na época, a ativista e filósofa, Djamila Ribeiro discursou para o público Belenense. O projeto em sua primeira edição rendeu frutos significativos, já que foi formada a primeira banda de guitarrada formada por mulheres, o dua "Guitarrada das Manas".

"O MANA provoca muitos encontros inéditos, desde a sua primeira edição. A ideia é ocuparmos os espaços que nos foi tirado, e abrir lugar pro novo. O novo é ancestral também e é disso que queremos falar", explica Aíla, cantora paraense e curadora do projeto.

"O Festival ecoa vozes da Amazônia na sua relação com a própria região e com o Brasil todo. A Amazônia é um território potente de criatividade e resistência e isso fica ainda mais forte quando reverberado por vozes de mulheres" diz Roberta Carvalho, que assina a co-direção artística e co-idealização do evento

O formato acontecerá de forma híbrida, mas acontecendo de forma presencial em Belém, com shows de Dona Onete com participação inédita de Mestra Belgica. As grandes revelações do brega, como Layse & As Sinceras, também se apresentarão. No domingo (28), vai ter a exibição online, que será em uma proposta imersiva 360, filmada na floresta com o primeiro grupo de carimbó de mulheres do mundo.