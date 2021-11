Bil Araújo - reprodução

Bil Araújoreprodução

Publicado 26/11/2021 21:14

Rio - Bil Araújo resolveu abrir o jogo sobre as especulações de que ele seria bissexual. Em conversa com Rico Melquíades, no início da noite desta sexta-feira (26), em "A Fazenda 13", o ex-BBB recebeu até uma proposta de affair.

Rico comentou que ouviu histórias fora do confinamento de que Bil Araujo seria bissexual. "Falaram de você mesmo. Falaram para mim que o Bil era bi", iniciou o humorista.

Surpreso, Bil tentou não render a fofoca. "Olha as ideias. Falaram para ele", disse Bil. Solange, que acompanhava a conversa de perto, se interessou em saber se era verdade e o peão rebateu. "Tá doida? Cada pergunta", completou.

Dayane Mello também se envolveu no diálogo e perguntou se o ex-BBB nunca tinha ficado com outro homem. "Lógico que não, Day. Óbvio que não", negou Bil.

A negativa foi suficiente para Rico Melquíades propor um novo affair para Bil Araujo. "Vai que acontece e às vezes você gosta? Se quiser tentar comigo, a gente tenta. Se você gostar", disse Rico, que recebeu um não de Bil. "Pelo menos tenta", falou Dayane.

Veja o vídeo: